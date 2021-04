Se trata de una indumentaria negra con visos amarillos que fue elegida por los seguidores de la escuadra neerlandesa y que podrá ser adquirida por los fanáticos en edición limitada.

De esta manera, el Jumbo Visma estrenará imagen para buscar el título con Primoz Roglic, pues se le escapó en la última etapa del año pasado frente al también esloveno Tadej Pogacar.

Adicionalmente, con estos colores se le dará fin a la polémica que obligaba a los elencos con uniforme amarillo a utilizar otro tono en el Tour de Francia, pues es el color del líder, regla que no se venía cumpliendo con el Jumbo.

La ronda gala se llevará a cabo entre el sábado 26 de junio y el domingo 18 de julio de 2021.

En imágenes, la novedosa indumentaria:

You can order our brand new Tour de France jersey now!🤩

Claim a spot on the Rapid Rebel with your name, only a limited number of shirts are produced…😏#ridewithus

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 19, 2021