En consecuencia, la plaza que quedó libre fue destinada para la escuadra, también italiana, Androni Giocatoli, a la que pertenecen 3 ‘escarabajos’.

De esta manera, el Giro de Italia desestimó la intensión de participar que tenía el Arkea-Samsic, elenco en el que es jefe de filas Nairo Quintana, quien había manifestado en innumerables ocasiones su deseo de volver a la ronda itálica.

En consecuencia, la invitación fue para el Androni, donde figuran el antioqueño Daniel Muñoz, el caldense Jhonataan Restrepo y el juvenil boyacense Santiago Umba, de 18 años, considerado como la joya para el futuro del ciclismo colombiano y quien ya fue campeón de jóvenes en la Vuelta al Táchira.

Umba fue llevado a Europa a su corta edad por Gianni Savio, director del Androni y hombre que hizo lo propio lanzando al estrellato en su momento a pedalistas de la talla de Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa.

Nairo, por su parte, se seguirá alistando para el Tour de Francia, su gran objetivo de la temporada y en donde su nombre ya está confirmado.

Entre tanto, el Vini Zabu se encuentra en investigación debido a 2 casos de dopaje en menos de un año, lo que le puede acarrear una suspensión de 15 a 45 días.

Acá, la renuncia del Vini Zabu y la invitación al Androni Giocattoli para la ‘corsa rosa’, que empezará el 8 de mayo:

LA VINI ZABU' RINUNCIA AL @giroditalia – TEAM VINI ZABU' WITHDRAWS FROM THE GIRO D'ITALIA

Androni Giocattoli Sidermec will be replacing Vini Zabù at the 2021 Giro d’Italia. | L’Androni Giocattoli Sidermec sostituirà la Vini Zabù al Giro d’Italia 2021.

— Giro d'Italia (@giroditalia) April 15, 2021