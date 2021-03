Bouhanni, velocista del Arkea-Samsic, equipo al que pertenece Nairo Quintana, colombiano que no estuvo en competencia, mandó contra las barandas al inglés del Groupama en pleno remate de la etapa.

Ambos iban detrás de Elia Viviani, italiano del Cofidis que se llevó el triunfo, cuando se produjo el incidente que por fortuna no desembocó en tragedia, pues Stewart alcanzó a accionar sus frenos para evitar la colisión.

En consecuencia, los organizadores de la carrera determinaron castigar al agresor descalificándolo, mientras que la Unión Ciclística Internacional (UCI) remitió el caso a su comisión de disciplina y exigió en comunicación oficial “sanciones adecuadas a la gravedad de esta actuación”.

Este hecho hizo recordar uno similar protagonizado en la llegada de la primera jornada del Tour de Polonia 2020, cuando el holandés Dylan Groenewegen, del Jumbo-Visma, mandó contra las barreras a su compatriota Fabio Jakobsen, hombre del Deceuninck que sufrió múltiples fracturas y que alcanzó a estar en coma.

Por esa acción, Groenewegen recibió 9 meses de suspensión por parte de la UCI, por lo que se estima que el castigo para Bouhanni también puede ser severo.

Después del incidente, el pedalista agredido se despachó en su cuenta de Twitter en contra justamente de quien lo empujó, al que se refirió en duros términos.

Y agregó que después del empujón ambos se encontraron y que Bouhanni fue el que se quejó.

“Lo irónico es que luego del final me dijiste que yo no tenía respeto. Aquí hay un video educativo de cómo se ve el no respeto”, escribió junto a las imágenes del esprint.

Acá, el momento de la agresión y el trino del afectado:

#NacerBouhanni was relegated after this little maneuver in the finish sprint at Cholet-Pays de la Loire. pic.twitter.com/xWBVcZCqeI

Yo @BouhanniNacer I would ask you what you was thinking…but you clearly have no brain cells. The ironic thing is, you told me I had 'no respect' after the finish. Here's an educational video of what 'no respect' looks like… 😶 https://t.co/nk5Bp6lE0V

— Jake (@jakey_stewart) March 28, 2021