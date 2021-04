El afectado fue el experimentado italiano Vincenzo Nibali, jefe de filas del equipo estadounidense Trek Segafredo y quien sufrió fractura del radio de la muñeca derecha debido a una caída durante un entrenamiento en Suiza.

En consecuencia, el pedalista de 36 años de edad deberá ser operado este jueves 15 de abril, según informó su equipo en un comunicado oficial, intervención que deja en duda su participación en el Giro de Italia de 2021.

“Una cirugía ha sido programada para reducir la fractura. Después será posible saber los tiempos necesarios para su recuperación y participación en el Giro”, informó su escuadra.

El popular ‘Tiburón’, que estaba desarrollando su plan de entrenamientos en carreteras helvéticas, debió acudir a un hospital de la ciudad de Lugano para someterse a las respectivas revisiones médicas.

De hecho, desde su camilla el propio ciclista trinó: “Estoy luchando por encontrar las palabras para describir el gran dolor que siento. Pero lo tengo que aceptar”.

En consecuencia, el colombiano Egan Bernal, capo del Ineos, queda con uno de sus máximos rivales para el título en la ronda itálica con un pie afuera de la competencia.

Otro favoritos que hasta el momento se han preinscrito en la ‘corsa rosa’ son el belga Remco Evenepoel (Deceuninck), los británicos Simon Yates (BikeExchange) y Hugh Carthy (Education First), el español Míkel Landa (Bahrain) y el alemán Emanuel Bucmann (Bora).

Acá el pronunciamiento del pedalista italiano, ganador de la ‘corsa rosa’ en 2013, y el comunicado de su equipo:

I am struggling to find the words to describe the huge sorrow I feel. But this is the verdict I have to accept.⁰Tomorrow I'll have surgery and then I'll start the difficult path to try to be at the start of the Giro. This is the goal and I will do the impossible to hit it 💪🦈 pic.twitter.com/d3NUMpAF1H

— Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) April 14, 2021