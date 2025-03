Los presidentes de los clubes del fútbol colombiano se reunieron en la Asamblea de la Dimayor para hablar de varios temas, la mayoría espinosos. Si bien no ha sido el centro de la conversación, el próximo contrato de los derechos de televisión está sobre la mesa constantemente, pues en 2026 finaliza el actual vínculo con Win Sports.

Aunque hay una mayoría que desea continuar con ese canal, aunque con otras condiciones económicas y contractuales que les permita a los clubes recibir más dinero, también han surgido alternativas que deberán ser analizadas por los presidentes y dueños de los clubes de la Liga.

Una de ellas surgió recientemente. Se trata de crear un nuevo canal de televisión, administrado por Dimayor y que, por ahora, se llamaría Dimayor TV. El mismo presidente de Alianza FC, Carlos Ferreira, confirmó que esta idea gusta a algunos directivos del fútbol colombiano.

“Es una idea. Hay un grupo de presidentes que la ve con buenos ánimos. Yo la verdad pienso que debemos ser muy cuidadosos con lo que vayamos a decidir a futuro. Estoy muy preocupado y siento que Carlos Mario nos da la tranquilidad para el manejo de ese futuro contrato de los derechos de televisión porque ahí está el corazón, el core del negocio. Podemos hacer grande el fútbol es justamente si vienen recursos, sino pasa se vuelve muy difícil. Hay que ser cuidadosos. Una de esas ideas es esa. Hay otras opciones como asociarnos con un canal. En fin, eso es lo que debemos analizar”, dijo en Zona Libre de Humo, programa radial de Cali.

Aunque él no lo mencionó, se sabe que clubes como Nacional, Millonarios, América, Junior y otros más no están de acuerdo con la distribución del dinero que se ha hecho en el contrato actual. En los últimos años, todos los equipos han recibido el mismo dinero, sin importar que den o no ‘rating’, lo que no ha gustado a los directivos de los clubes ya mencionado, pues se sabe que ellos son los que más público tienen y más ven en televisión.

En todo esto hay un hombre clave: Mauricio Correa. Su experiencia en los medios de comunicación del país lo llevó a estar detrás del primero vínculo entre Win Sports y Dimayor, hace casi 10 años. Luego de su salida de Win llegó a Mediapro, la empresa que maneja el VAR en Colombia, donde está hace seis años. Él fue propuesto por algunos directivos del fútbol colombiano como uno de los candidatos a próximo presidente de la Dimayor, aunque parece que no le darán el cargo. Eso sí, sus nexos y vínculos con este deporte en el país son muy estrechos, así que conoce a fondo el negocio, con lo que podría aportar a la idea de crear un nuevo canal para transmitir el fútbol colombiano.

Lo que sí se hace evidentemente necesario es que los clubes del fútbol colombiano reciban más dinero por la transmisión de los partidos. Y aunque en este tema hay muchas variables como el ‘rating’, el nivel de los equipos, el costo del canal (sin importar cuál sea), entre otros, la necesidad de ganar más dinero para contratar mejores jugadores y retener el talento es clara. De hecho esto podría derivar en mejores presentaciones en las competencias internacionales.

Quién será el nuevo presidente de la Dimayor

Con la salida de Fernando Jaramillo, Ramón Jesurún quedó como presidente interino del rentado nacional, pero todo parece indicar que Carlos Mario Zuluaga, expresidente de La Equidad, será el próximo presidente de la Dimayor.

Será en la próxima reunión extraordinaria de la Dimayor en la que se defina si esto se concretará, pero Zuluaga es el que menos división crea entre los directivos. Su conocimiento desde la dirigencia de un club y las necesidades a futuro lo hacen el hombre que da más confianza.

