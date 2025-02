Llaneros y Millonarios empataron 2-2 por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2025-I, en un duelo que contó con los goles de Montes y Ureña por los locales, así como con los de Pereira y Silva por los visitantes, este último, lesionado.

Sin embargo, más allá del espectáculo en Villavicencio, hubo un hecho que causó controversia y fue la rueda de prensa que dio Humberto Acevedo, arquero de Llaneros, en la que describió a los rivales de Millonarios como “cagados” para referirse a los últimos minutos del partido.

“Si te dijera lo que les dije a ellos, no te lo puedo decir en televisión porque no me traen más a las ruedas de prensa, lo que les trababa de decir es que tuviéramos más fuerza., ímpetu, porque lo que yo percibía es que podríamos hacerle daño a Millonarios“, dijo en un principio.

Y es que cabe recordar que Juan Pablo Vargas, defensor del ‘Embajador’, fue expulsado en el minuto 52, por lo que Llaneros inclinó la cancha hasta conseguir el empate en el 90+2.

“A veces me decían que no me escuchaban, pero terminé hasta ronco, entonces creo que a veces nos hacemos los tontos y no nos escuchamos”, precisó.

Y añadió: “Ellos en esos últimos minutos estaban liquidados. Lo otro que les dije era ir e ir, convencernos de que a cualquier equipo le podemos ganar. Esos manes están cagados también, podemos hacerles daño e irnos encima. Era lo único que les decía a mis compañeros a lo último”.

Las palabras de Acevedo causaron un serio debate en redes sociales por cuenta de los aficionados, pues si bien son expresiones normales en el ámbito futbolístico, aún provocan ruido en algunas personas.

Vea acá la rueda de prensa:

