La Liga BetPlay 2025-I ya está en marcha, pero justo después de que finalizara la primera fecha se dio a conocer la noticia de que el el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, renunció a su cargo por razones personales.

En entrevista con el periódico El Tiempo, el ejecutivo se refirió a su decisión y explicó que quiere darle prioridad a su familia, luego de varios años de arduo e intenso trabajo. De hecho, señaló que ya hay un desgaste y eso también fue determinante para dejar el puesto.

“La verdad es que puse primero el tema familiar. Son casi cinco años entregado a este trabajo que es de todos los días, muy intenso y que, evidentemente, genera los desgastes propios del cargo. Entonces, esas dos cosas juntas me llevaron a tomar la decisión”, precisó.

Y añadió: “Todas las decisiones que se toman diariamente les gustan a unos y les disgustan a otros (equipos). Esa carga va a estar siempre en cabeza del presidente, incluso en las sanciones deportivas que toman los comités disciplinarios o de ética. Ese tema desgasta mucho”.

(Vea también: “Soy deportista”: hincha de América que aparece en cartel de “se busca” pide rectificación)

En el medio citado le preguntaron a Jaramillo sobre los rumores de un presunto distanciamiento con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el cual habría provocado la renuncia a Dimayor. El ejecutivo, de manera contundente, desmintió dicha versión.

“Ramón siempre me ha apoyado y me ha ayudado muchísimo desde que llegué. Ese distanciamiento, que nunca se ha dado, muchos lo que quisieron hacer ver, obviamente, para perjudicarme”, dijo.

Cómo queda financieramente Dimayor ante la salida de Fernando Jaramillo

En cuanto a las finanzas de Dimayor, Jaramillo manifestó que deja la entidad con un “50 % de aumento en los ingresos” y que la auditoría financiera que están haciendo en la entidad no ha determinado alguna inconsistencia.

“Llevan cinco meses en esa auditoría y no ha habido el primer informe. Si eso fuera así, ya hubieran informado de eso a la asamblea y hemos tenido más de dos. Eso es parte de una estrategia baja. El manejo que le he dado a la Dimayor ha sido absolutamente claro con transparencia. Siempre he trabajado con el comité financiero, que está informado absolutamente de todo más la revisoría fiscal que dio un reporte sin ninguna anotación. Aquí hemos entregado toda la información de todo lo que se gastó en la Copa América (pasada, en Estados Unidos) absolutamente con cada soporte”, indicó.

Lee También

Finalmente, sobre su cercanía con Millonarios, Jaramillo señaló que es hincha, pero que eso no tiene nada que ver son su cargo en la División Mayor del Fútbol Colombiano.

“Tengo una madurez profesional que está por encima de ese comentario. Nunca he negado que soy hincha de Millonarios, como nunca favorecí de alguna manera a Millonarios“, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.