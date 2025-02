Por: DIARIO DEL PEREIRA

Fernando Jaramillo ha anunciado su renuncia a la presidencia de la Dimayor, poniendo fin a una gestión de cuatro años y medio al frente del ente rector del fútbol profesional colombiano. En sus declaraciones, Jaramillo expresó: “Llegó el momento, quiero un cambio en mi vida después de cuatro años y medio, ya fue suficiente. Me voy con el apoyo de la mayoría, pero si otros quieren cambiar, dejo mi cargo”.

"Llegó el momento, quiero un cambio en mi vida después de cuatro años y medio, ya fue suficiente. Me voy con el apoyo de la mayoría pero si otros quieren cambiar, dejo mi cargo", nos contó. pic.twitter.com/9kgtLJa4H6 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 30, 2025

Su decisión se produce en medio de un contexto marcado por cuestionamientos y descontentos generados por decisiones administrativas y organizativas. Durante su mandato, la Dimayor enfrentó episodios calificados como “escandalosos” y “ridículos” por la falta de coherencia en sus comunicados oficiales y la incapacidad para garantizar una reglamentación clara en los torneos.

En una entrevista anterior, Jaramillo había señalado: “La determinación de irme la tomo yo, no ellos. No quiero ser una piedra en el zapato del fútbol, siempre he sido respetuoso de los contradictores, tienen razones válidas y creo que hay que seguir para adelante”.

La Dimayor ahora enfrenta el desafío de encontrar un nuevo líder que pueda abordar las problemáticas actuales y guiar al fútbol colombiano hacia una etapa de mayor estabilidad y transparencia.

