Efraín Juárez renunció, sorpresivamente, a Atlético Nacional a pocos días de comenzar la Liga Betplay 2025, a pesar de que tenía planeado seguir con el conjunto ‘verdolaga’ para este año. Con el pasar de los días, se conocieron versiones que apuntaban que el técnico mexicano había quedado inconforme con el manejo de los fichajes que habían tenido las directivas del club para esta temporada.

“Nos sentamos todas las partes y decimos qué tenemos que traer. Se dan situaciones que me voy enterando por medios que llega un jugador u otro jugador. Era informado ya cuando estaba todo firmado. Estaba extrañado porque no era la forma de trabajo”, dijo en primera instancia el adiestrado mexicano con ‘ESPN’.

A pesar de estar en desacuerdo, Juárez expresó su molestia y según cuenta “nos dimos la mano, nos abrazamos, dijimos que no iba a volver a suceder”. Pero el punto de inflexión estuvo en la llegada de Matheus Uribe, puesto que él no estaba de acuerdo por la sobrepoblación que hay en esa posición. “Ahí se perdió la confianza y la credibilidad”.

¿Qué decían los chats de Efraín Juárez con Atlético Nacional?

Pero la situación no terminó ahí y este miércoles, el diario ‘El Colombiano’, de Medellín, publicó un artículo donde revelan que desde Atlético Nacional afirmaron que al director técnico sí se le habían informado los fichajes que iban a llegar al equipo.

“Fuentes de las altas esferas del club fueron nuevamente consultadas sobre lo que manifestó Juárez en el programa ESPN F90 y nos mostraron unos chats en los que el técnico manito dio el visto bueno para cada una de las salidas y llegadas de jugadores, y otros en los que se arrepintió de su decisión de renunciar”, fue la información que entregó el rotativo antioqueño.

Eso sí, los mencionados chat no fueron revelados y en ‘El Colombiano’ complementaron diciendo que: “No nos vamos a rebajar a compartir esos chats públicamente, pero él sí estuvo informado”.

En Gol Caracol, a Juárez le preguntaron por la evaluación que hace sobre su paso por Nacional y la respuesta fue clara: “Solo positivas, un crecimiento personal y profesional que me ha llevado y me ha ayudado a estar donde estoy, y las negativas, me las guardó para mí, evaluarlas y tratar de mejorar. Y que esto sirva de aprendizaje para el futuro”.

