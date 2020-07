Las imágenes muestran Manuel Neuer en un barco cantando ‘Lijepa li si’ [Eres tan bella], del compositor croata Marko Perkovic, reconocido admirador del régimen pro-nazi.

El guardameta se pronunció al respecto mediante su mánager personal, quien le explicó al periódico Bild que el jugador no habla croata y no comprendía la letra; sin embargo, en la cinta se le ve pronunciando sin error.

Neuer, de 34 años de edad, se acaba de coronar campeón de la Bundesliga y goza de unos días de descanso mientras se reanuda la Champions League.

En video, Neuer cantando a todo pulmón:

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.

Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ

— 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020