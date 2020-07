green

James Rodríguez se ubicó en una de las tribunas del estadio Alfredo Di Stéfano, escenario en el que está jugando como local el Real Madrid después de que se reanudara la liga española. El volante perfectamente podría haberse quedado en su casa ya que el técnico Zinedine Zidane no lo tuvo en cuenta para el duelo de este viernes, pero quiso hacer presencia y las cámaras de la transmisión televisiva no pasaron desapercibida su asistencia al partido.

El colombiano llamó la atención con el tapabocas que lució. James no portó la mascarilla que la marca que patrocina los uniformes del Real Madrid les da a los integrantes del equipo, sino que optó por una con un diseño en el que una boca llena de colmillos se destacaba.

Al estar en una jornada libre para él, Rodríguez también decidió presenciar el partido con su celular en mano, audífonos y con una vestimenta propia del verano europeo: camiseta de la pantera rosa y unos ‘shorts’.

El ’10’ de la Selección Colombia no fue el único jugador que quedó afuera de la convocatoria y decidió ir al estadio para el partido del Madrid. Sergio Ramos, suspendido para esta fecha, también hizo acto de presencia en la tribuna.

La prensa deportiva española coincide en que James Rodríguez no volverá a jugar esta temporada con la camiseta del Real Madrid. El colombiano le pidió a Zidane que no lo convocara para el partido de la fecha pasada contra el Athletic de Bilbao y al francés no le gustó mucho esa situación. En el próximo mercado de pases, el colombiano cambiará de club.