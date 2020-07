green

En palabras destacadas por el diario inglés The Guardian, Carlo Ancelotti habló de su historia reciente con James Rodríguez, jugador que bajo sus órdenes –en Real Madrid y Bayern Múnich– mostró buen nivel.

“Me gusta mucho como futbolista; cuando salí del Madrid, me siguió a Múnich. Luego, como rumor, me siguió al Napoli. Y ahora me está siguiendo al Everton, también como un rumor”, señaló inicialmente.

Sin embargo, aclaró que en este momento no ve la posibilidad de volverlo a tener, pese a que aceptó tener garantías por parte de los directivos para efectuar incorporaciones inmediatas y de peso para robustecer su plantel.

“Tengo que ser honesto, me gusta mucho. Pero él es un jugador del Real Madrid y creo que seguirá siendo jugador del Real Madrid”, apuntó.

Por su parte, Rodríguez estaría buscando equipo de manera urgente, pues no tiene acción en el cuadro ‘madridista’ y en repetidas ocasiones ha manifestado estar molesto en ese club.

Es por ello que el Everton podría ser una opción para el colombiano, aunque aparecen en primera fila para vincularlo elencos como los ingleses Manchester United y Arsenal, así como el Atlético de Madrid, que lo querría en préstamo.