En octubre el balón dejó de rodar en las dos burbujas organizadas en Florida y Orlando, pero las franquicias y los deportistas han mantenido otra lucha que, como algunos jugadores han indicado en medios de comunicación estadounidenses, es mucho más relevante.

Internet ha sido el principal canal de transmisión de estos mensajes por el que los clubes han aportado información de servicio sobre cómo votar, dónde se encuentran los centros electorales más cercanos o cómo se puede acceder a los programas de los candidatos a la presidencia.

🗳️ Tomorrow is the big day! 🗳️

Make sure you have a plan to cast your vote! ✅

For more voting resources, visit https://t.co/6iZM7QyUNZ pic.twitter.com/BcWusovndd

— Seattle Storm (@seattlestorm) November 3, 2020