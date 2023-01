La temporada de ‘Spida’ Mitchell se mantiene en ascendencia. Los Utah Jazz lo enviaron el pasado verano a los Cleveland Cavaliers, creyendo que esta era la decisión idónea para luchar por el campeonato; para Donovan, con otros planes en mente, cuatro meses han sido suficientes para meterse en el corazón y en la historia de la franquicia campeona de la NBA en 2016.

Justamente, en su 38° encuentro defendiendo los colores vinotinto, dorado y negro, Mitchell se encendió en llamas y es actualmente uno de los temas principales en la mejor liga del mundo. 71 puntos, sí, no hay error de redacción; 71 puntos le bastaron al ’45’ para liderar a los Cavaliers a su 24° victoria de la temporada, y de paso escribir su nombre en uno de los apartados más privilegiados del libro que compone la historia de la élite del baloncesto.

En primera instancia, es importante aclarar que, con aproximadamente cinco segundos restantes en el reloj, Cleveland se encontraba 128-130 en el marcador frente a los Chicago Bulls, y prácticamente un milagro podía igualar el resultado. El milagro llegó a través del protagonista de este artículo, quien, con una arriesgada acción desde la línea de tiros libres, maravilló por completo a todos los fanáticos asistentes al Rocket Mortgage FieldHouse en la noche de este 2 de enero.

A partir de ese momento, la inspiración de Donovan Mitchell se elevó a lo más alto, y al anotar 13 de los 15 puntos alcanzados por los locales en el tiempo extra, el escolta registró las difíciles de creer, 71 unidades, y desencadenó una serie de récords que ahora forman parte de su palmarés:

71 PTS

8 REB

11 AST

W

Donovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/qbOwr3sqyH

— NBA (@NBA) January 3, 2023