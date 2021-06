Yeimi Paola Hernández es la esposa de Nairo Quintana y la madre de sus dos hijos, Mariana y Tomás. Ella lo puso a pedalear más que el propio Tour de Francia por un error ajeno que el deportista relató durante un concierto de Carlos Vives.

El boyacense, que es el líder de su equipo en el Tour de Francia, fue invitado por Vives a la tarima en un concierto de 2018 en Tunja. En esa ocasión, contó una anécdota previa que tuvo junto a otro artista, el venezolano Franco de Vita.

“Alguna vez vino Franco de Vita y me le dedicó a ella la canción que no era. La canción que le pedí era ‘Te amo’ y me le dedicó ‘Un buen perdedor’. Eso fue verídico y hasta el día de hoy no hallaba la manera de cómo ella me disculpara, de cómo pedirle perdón”, dijo Quintana ante el público presente, en declaraciones recogidas por ‘La FM’.

La diferencia entre ambas canciones es que la primera es una declaración de amor, mientras que la otra va dirigida a un relación que finalizó. De ahí, la situación incómoda para el colombiano.

Carlos Vives invitó al ciclista, que confirmó que no va a dar pelea en la general del Tour de Francia, a cantar junto a él su tema ‘Volví a nacer’. De esa forma, la esposa de Nairo Quintana tuvo una dedicatoria correcta.

“El día de hoy fue el día. Y hoy quiero decirle frente a este público tan bonito que la amo”, dijo y agregó: “Mejor de ciclista que de cantante, pero la verdad es con todo el corazón para mi amada esposa Paola. Gracias mi amigo Carlos por darme esta oportunidad de demostrarle mi amor a la mujer que me ha regalado dos hermosos hijos y hoy quiero decirle, más que nunca, que la amo con todo mi corazón”.

Acá está el video de Nairo Quintana cantando junto a Carlos Vives y enviando el mensaje de amor a su esposa:

Esposa de Nairo Quintana

El ciclista colombiano ha estado junto a Yeimi Paola Hernández durante su carrera profesional, en donde se coronó en el Giro de Italia en 2014 y en la Vuelta a España en 2016.

Nairo Quintana contó en una entrevista con ‘Suso’ que su pareja fue un gran apoyo durante sus entrenamientos previo al título obtenido en la gran carrera italiana.

Acerca de cómo se conocieron, el boyacense bromeó y dijo que él “era muy esquivo”. El ciclista, que pidió unión para apoyar a los colombianos en el Tour de Francia, aseguró que ella y una prima estaban interesadas en él y en su hermano. “No sé cómo se dieron mañas para conquistarnos”, afirmó entre risas.

Hernández ha estado junto a Nairo Quintana en la consecución de los 18 títulos que ha obtenido, entre los que aún tiene pendiente el Tour de Francia. Ella es el respaldo del hombre que advirtió que aún ve lejos su retiro profesional.