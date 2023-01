Este jueves 19 de enero fue publicada la lista de equipos para el Giro de Italia, carrera que se llevará a cabo entre el 6 y el 28 de mayo con 21 etapas, 2 de ellas pasando por territorio suizo.

A los 18 elencos de primera división, que actúan en todas las competencias grandes de la temporada por derecho propio, se le sumaron 4 conjuntos invitados de la segunda categoría del pedalismo mundial.

Y entre esos convidados apareció el escuadrón al que justamente podría ir Quintana en la presente temporada, lo que haría que el boyacense siguiera haciendo parte de al menos una competencias de 3 semanas, pese a no estar vinculado a un equipo grande.

El Team Corratec, al que se le relaciona con el ‘escarabajo’, fue uno de los que recibió carta de invitación para la próxima ‘corsa rosa’, lo que estrecharía la posible vinculación del colombiano a esa formación.

El resto de convidados son: Eolo-Kometa, Israel-Premier-Tech y Green Project-Bardiani.

Los otros 18 conjuntos, los de primera categoría, son: AG2R, Alpecín, Astana, Bahrain, Bora, Cofidis, EF, Groupama, Ineos, Intermarché, Jumbo, Movistar, Quick-Step, Arkea, DSM, Jayco, Trek y UAE.

Acá, el listado completo :

