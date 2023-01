Egan Bernal volverá a ser líder del Ineos Grenadiers después de un año, tiempo que le tomó recuperarse de las lesiones de su aparatoso accidente, y lo hará en la Vuelta a San Juan, Argentina, donde comandará una fuerte nómina en la que hay 2 ‘escarabajos’ más.

(Vea también: Fernando Gaviria y Éiner Rubio, capos de Movistar para San Juan, Argentina)

La competencia irá del 22 al 29 de enero de 2023 con un total de 7 etapas en las que Bernal le apuntará a las jornadas montañosas junto a los también cundinamarqueses Daniel Felipe Martínez y Brandon Rivera.

Entre tanto, para las fracciones planas la carta será el embalador italiano Elia Viviani, mientras completarán la plantilla 2 rodadores: el ecuatoriano Jhonatan Narváez y el también italiano Filippo Ganna, considerado como el mejor contrarrelojista del planeta, aunque en San Juan no habrá prueba contra el cronómetro.

De esta manera, crece la lista de colombianos de primer nivel para la carrera, ya que Miguel Ángel ‘Supermán’ López irá como referente del Team Medellín, Sergio Andrés Higuita hará lo propio con el Bora Hansgrohe y la dupla de Fernando Gaviria con Éiner Rubio liderará al Movistar.

Además, se anuncia la presencia de figuras de la talla del belga Remco Evenepoel, defensor del título y actual campeón del mundo de ruta.

Lee También

Acá, la plantilla completa y la publicación del elenco británico:

We're excited to be making our @vueltasanjuanok debut on Sunday 🇦🇷🎉

Introducing your Grenadiers for the seven-day stage race 👊👇 pic.twitter.com/w3iA6OpqG4

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 19, 2023