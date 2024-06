Este martes 11 de junio, el Movistar Team anunció que, luego de la caída que sufrió en la segunda etapa de la competencia, Nairo Quintana no tomó partida en la jornada número tres debido a una fractura en su mano derecha.

El pedalista de 34 años, que regresó a una gran vuelta en el pasado Giro de Italia, sufrió una fractura “no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha”, según lo confirmado por la escuadra española.

Minutos antes de que comenzara la etapa 3 del Tour de Suiza, que contaba con un recorrido de 161 kilómetros entre Steinmaur y Rüschlikon, el boyacense lamentó lo ocurrido y dio detalles de lo que le ocurrió.

“Ayer he tenido la caída, he intentado librarme y al final caí en la hierba. No me hice rasguños ni nada, de hecho, ni la mano tengo rasguñada, pero algo me pegó en el hueso y me fracturé la mano”, comentó Quintana en un video compartido por el Movistar.