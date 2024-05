El Giro de Italia 2024 ya casi está llegando a su fin y para los colombianos ha sido una montaña rusa de emociones, pues hay felicidad por ver la posición y el nivel de ciclistas como Daniel Martínez y Einer Rubio, tristeza por las victorias que se les ha escapado a Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano, y orgullo por ver cómo Nairo Quintana ha luchado en las montañas como si nunca se hubiera ido.

(Ver también: Daniel Martínez y otra mala noticia que pone a tambalear el podio en el Giro de Italia)

De hecho, el boyacense del Movistar ha sorprendido en las últimas etapas, ya que si bien sobre el principio se vio bastante quedado por temas físicos y médicos, de a poco ha retomado su nivel al punto de que fue protagonista tanto en la etapa reina de la competencia como en la jornada 17, otra de las fracciones más complicadas e intensas de toda la carrera.

Es más, por ser tan importante en la etapa reina, que fue la número 15, el Giro de Italia lo reconoció como el más combativo de la jornada, pese a que perdió con Tadej Pogacar, y ahora volvió y recibió el mismo reconocimiento por lo que hizo el miércoles 22 de mayo.

Lee También

En la etapa 17 de la competencia italiana, en la que se sacaron diferencias importantes en la general, Nairo fue uno de los que estuvo en la fuga junto a 10 corredores más, guiando al grupo para que alcanzara la línea de meta, pero desafortunadamente no pudo ser así.

Sin embargo, de nuevo los organizadores del evento reconocieron a Quintana, quien se llevó el premio al más combativo por segunda vez en esta edición de la competencia.

🟥 Winner of the HiPro Combative Award of stage 1️⃣7️⃣:

🇨🇴 @nairoquinco (MOV)#GirodItalia | #HiPro | #Proteine pic.twitter.com/rg78PAf4Me

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 23, 2024