El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez ha tenido una destacada actuación en el Giro de Italia, pues ha sido protagonista en toda la competencia, está ubicado en la tercera posición de la clasificación general y la posibilidad de terminar en el podio de una grande por primera vez en su carrera está más latente que nunca.

Sin embargo, el deportista del Bora no solo quiere terminar en el podio, sino en la segunda posición de la general, un puesto que perdió este fin de semana con el británico Geraint Thomas, quien lo superó en la contrarreloj individual y por eso ahora al ‘cafetero’ le tocará esforzarse de más para sacar las cosas adelante.

Teniendo ese contexto claro, Martínez necesita del apoyo de su equipo para conseguir el objetivo, pero desafortunadamente en la mañana de este martes 21 de mayo, justo antes del inicio de la etapa 16 de la competencia, se confirmó una mala noticia que podría afectar al colombiano directamente.

Tal como informó el Bora-Hansgrohe en un comunicado a través de sus redes sociales, desafortunadamente el deportista Danny van Poppel amaneció enfermo y por eso no podrá tomar partida para la tercera semana de competencia, pues no se encuentra bien de salud y por eso se tomó la decisión de cuidar su integridad.

