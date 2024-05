Este miércoles 22 de mayo se dio una nueva batalla en la ronda italiana, primera gran vuelta de la temporada, entre los corredores que aspiran al podio, pues el título lo tiene prácticamente asegurado el esloveno Tadej Pogacar.

La etapa 17 del Giro de Italia se corrió entre las localidades de Selva di Val Gardena y el Passo Brocon, tuvo un recorrido de 159 kilómetros y contó con cinco altos de montaña (dos de primera, dos de segunda y uno de tercera categoría).

El ganador del día fue el alemán Georg Steinhauser, del EF EDucation-EasyPost, quien se impuso en solitario y consiguió su primera victoria en una gran vuelta del ciclismo a sus 21 años.

Entre el grupo de favoritos, Daniel Felipe Martínez logró defenderse del ritmo que quiso imponer el INEOS para un probable ataque de Geraint Thomas (tercero en la general). Incluso, el oriundo de Soacha fue el que atacó en la parte final de la etapa y sorprendió a los demás, al punto que el propio Pogacar salió a cogerlo.

Acá, el momento en el que Pogacar contraatacó:

🔥 And @TamauPogi goes again!!!

P2 is up for grabs for the Maglia Rosa 💗#GirodItalia pic.twitter.com/CJk8oaLpIE

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 22, 2024