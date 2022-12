Y por fin llegó el regalo de Navidad para los hinchas del Deportes Tolima, que empiezan a ilusionarse con su equipo con miras a la temporada del 2023, en la que además de su presencia en los torneos locales, afrontará la primera ronda de la Copa Sudamericana, con el firme objetivo de meterse en la fase de grupos. Uno de los claros objetivos que tiene el plantel comandado por Hernán Torres.

El volante Yeison Guzmán, quien jugó en el presente año en Atlético Nacional, con el que incluso le ganó una final al ‘Vinotinto y Oro’, fue presentado como el décimo refuerzo del equipo comandado por Hernán Torres Oliveros, justo en la víspera de la Nochebuena, en una noticia que generó revuelo en las redes sociales. Sobre todo porque por fin llegó a feliz término el famoso ‘trueque’ entre clubes.

“Agradecido por esta oportunidad que se me da, vengo a dar todo lo que puedo dar de mí, a brindar ese granito de arena para así conseguir grandes triunfos. De un tiempo para acá Tolima es un equipo que siempre está peleando la punta y es un honor jugar en este club. Vengo a dar todo lo que sé para conseguir esos títulos que día a día vamos buscando”, destacó Guzmán.

A su vez, el defensor central Sergio Andrés Mosquera, quien se declaró en rebeldía y dejó plantada a la dirigencia de la ‘tribu’, con una carta de renuncia que cayó muy mal en el seno del club, también fue oficializado en su nueva divisa: el ‘verde’ paisa. De hecho, el club antioqueño apenas dio a conocer su vinculación, el elenco ‘Musical’ hizo lo propio con Guzmán, en un negocio que estaba cantado.

“Muy feliz de llegar a esta institución. Espero trabajo, soy un guerrero más que viene a sudar esta camiseta y que no se ahorrará nada para lograr estos objetivos que tenemos en nuestras mentes y esperamos estar a la altura y poderlos conseguir. Soy un luchador, un hincha más y esperamos estar a la altura y conseguir todos juntos”, comentó por su parte Mosquera.

Al final, Yeison pasó a pertenecer en un 50% al club tolimense, pues aparte del 25% que cedió el ‘Rey de Copas’, la dirigencia llegó a un acuerdo con el Envigado Fútbol Club, que tiene participación en ambos jugadores, para adquirir un 25 % más. A cambio, Mosquera, cuyo 70% era del elenco de la ‘Tierra Firme’, pasó a pertenecer al onceno ‘verdolaga’, que le respetó su porcentaje a los ‘Naranjas’.

Por su parte, Sergio se va de muy mala manera de Ibagué, pues el resentimiento que generó en su afición su comportamiento, a juicio de una gran mayoría errático e irrespetuoso con el proyecto deportivo que lo aguantó en sus momentos difíciles, dejó un sinsabor que marcó un triste final. En las redes sociales se puede sentir cómo sus determinaciones le valieron insultos de los fanáticos.

Los dos futbolistas firmaron hasta diciembre de 2025 en sus respectivos conjuntos, en una tratativa que si bien era deseada por los seguidores del equipo de Medellín, al final no dejó la sensación imaginada: pues no fue Bryan Rovira la ‘moneda de cambio’ en este traspaso, sino un elemento que -si bien no había tenido la continuidad deseada- era considera como una ‘joya’, por sus capacidades.

Así, sin los reflectores, Tolima sumó un nuevo hombre a su equipo. Guzmán se une al defensa José Abad Cuenú, los latarales Juan Guillermo Arboleda y Nicolás Giraldo, los mediocampistas Juan Manuel Valencia, Estéfano Arango, Facundo Boné y Julián Angulo, el mediapunta Brayan Gil y el atacante Diego Herazo. Una decena de talentos que esperan marcar diferencia.