Para una gran parte de la hinchada, Atlético Nacional está haciendo mal las cosas con la venta de sus abonos para el año 2023. Desde que se publicaron los precios, la hinchada se mostró inconforme por el visible incremento en el valor de este plan de abonados.

Para la próxima temporada el conjunto ‘verdolaga’ jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores y la final de la Superliga. Pero los precios no van acordes al número de partidos y mucho menos a la inversión realizada por los directivos.

(Vea también: Independiente Medellín descartó regresos de jugadores y varios fichajes que se rumoraban)

Es por esta y muchas otras razones, que la hinchada más taquillera del país decidió no abonarse hasta tener precios justos y un mejor manejo del equipo.

Una muestra de ello son los pocos abonos que se han vendido hasta ahora, pues en años anteriores en pocas horas ya se habían comercializado un número importante de estos planes. Según el seguimiento que viene haciendo en periodista Juan David Londoño, al día de hoy solo se han vendido 84 abonos nuevos. Sin embargo desde el club entregaron otras cifras, que para muchos son falsas.

Lee También

De acuerdo con la publicación que hizo el verde el día de hoy en sus redes sociales, ya van 1.000 abonados. Estas cifras siguen siendo bajas teniendo en cuenta la venta de los abonos de otras temporadas.

Para no ir hasta tan atrás, en julio de este año en solo una hora se vendieron 2.500, mientras que actualmente en 48 horas solo irían 1000. Aunque como se mencionó anteriormente, no se tiene la certeza de que estos números sean reales, pues el malestar de la hinchada sigue.

Sean o no oficiales las cifras, la venta de abonos de Atlético Nacional no es buena, pues su hinchada nos tiene acostumbrados a más de 20.000 abonados cada semestre. En caso de que no se llegue a un acuerdo entre ambas partes, la presencia de aficionados verdes en el Atanasio sería una de las más bajas de la historia.

Este es un video del descontento de la hinchada: