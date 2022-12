El actual campeón del balompié colombiano está en busca de refuerzos para el próximo año, donde tendrá que defender el titulo y de paso, tener una buena participación en la Copa Libertadores. Andrés el “Rifle” Andrade se convirtió en el nuevo anhelo del “Matecaña”.

Deportivo Pereira se consagró campeón del rentado local hace pocos días, y en un abrir y cerrar de ojos sus mayores figuras salieron del equipo. “Chipi Chipi” y Leonardo Castro ya no son los baluartes del elenco dirigido por Alejandro Restrepo, y por ende, están en busca de nuevos jugadores de renombre.

El estratega paisa quiere aprovechar el “gangaso” deportivo que está ocurriendo con Andrade, quien es un jugador de lujo, pero su mala temporada con nacional lo tiene devaluado.

No está de más mencionar que América de Cali también está detrás de los pasos del jugador caleño, pero su actual paso por el Atlético Nacional hace que muchos hinchas del “Diablo Rojo” no quieran verlo con la casaca “Escarlata”. Además, el elenco del Valle del Cauca no pasa por un buen momento económico, y para nadie es un secreto que Andrés es uno de los mejores pagados del balompié colombiano