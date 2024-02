Hace apenas unas horas se filtró la noticia de que el estratega bogotano habría comunicado a la dirigencia de Nacional su intención de renunciar al cargo de director técnico. Sin embargo, por ahora no hay nada oficial y aún no se conoce la verdadera causa pues hace apenas una semana la directiva había respaldado su proceso.

(Lea también: Quién es el principal candidato para dirigir a Nacional: un viejo conocido del club)

Ante las distintas versiones, Carlos Antonio Vélez salió a contar que la verdadera razón serían las amenazas que habría sufrido Bodmer y su familia. Por medio de su cuenta de X, el experimentado periodista confirmó que el joven técnico sí se había comunicado con la directiva para manifestarle su decisión de abandonar el club.

Por otro lado, Vélez, que recibió duro comentario de su colega Jorge Bermúdez, también aseguró que la intención de la institución es que siga, pero si se hace oficial la renuncia se comenzará con la inmediata búsqueda de su reemplazo.

“En este momento aun no hay renuncia oficial del DT de Nacional. Le manifestó al presidente su intención de analizar la situación esta noche con su familia y su deseo de dejar el cargo. Amenazaron a su esposa en los últimos días y eso lo obligaría a dejar el cargo. El club no le iba a pedir la renuncia y lo respaldará hasta q el determine su futuro. Cuando oficialice su decisión se avanzara en su reemplazo. Mañana será la reunión habitual de junta y si se da el hecho se empezará a tratar el tema. The End!”, posteó el periodista.