Si hay una voz autorizada para hablar del fútbol colombiano y de Atlético Nacional es Alexis Henríquez. Dos veces campeón de Copa Libertadores, una de ellas siendo capitán, y múltiple campeón en el fútbol colombiano con Once Caldas y el verdolaga, club en el que dejó su mayor legado.

(Lea también: “A mi edad, juego más que muchos en Nacional”: ‘Totono’ acabó a futbolistas que hay hoy)

Al ‘Rey de Copas’ llegó en el año 2012 y aunque tuvo un inicio difícil en el que recibió el rechazo de los hinchas, supo revertir la situación y convertirse en el capitán de la época dorada del conjunto paisa.

Desde que se retiró de las canchas son pocas las veces que el samario ha salido a hablar, pero cuando lo hace siempre va al frente. Así lo demostró en su última entrevista, donde recordó uno de los pocos títulos que perdió con Nacional.

En 2018, Millonarios dio la vuelta olímpica en la Superliga colombiana luego de superar dos por uno al verde en el Atanasio. El exdefensor recordó aquella final y le quitó valor a este título que según él los azules celebraron como una Libertadores.

“A mi me dicen que Nacional viene ganando, pero la Superliga. La Superliga no la celebra nadie. Yo perdí la Superliga con Millonarios, qué me va a doler a mi. Y se fueron celebrando de acá como si fuera una Libertadores”, dijo el nacido en Santa Marta.