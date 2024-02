Más allá de la contundente derrota que sufrió el conjunto ‘Tiburón’ en la noche de este miércoles 21 de febrero ante Independiente Santa Fe (3-0), la preocupación pasó por lo ocurrido con el central Rafael Pérez, quien solo pudo disputar unos segundos del encuentro.

(Vea también: Santa Fe goleó a Junior y lo alcanzó en la Liga BetPlay; así está la tabla de posiciones)

Y es que, al intentar despejar un balón de su campo, el futbolista resbaló y todo su peso cayó sobre su pie derecho, lo que provocó que el tobillo se le doblara. Inmediatamente, el cuerpo médico del Junior entró al terreno para atenderlo y retirarlo en camilla por la gravedad de la acción.

Acá, la jugada en cuestión:

🦁⚽🦈 ¡Que no sea grave! ¡Rafa Pérez se va en camilla después de una lesión en el primer minuto de juego! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/wOzUqgsHuY

Minutos después de lo sucedido, en redes sociales comenzó a circular que podría tratarse de una complicada lesión, la cual terminó siendo cierta. Así lo confirmó el defensor cartagenero de 34 años en la mañana de este jueves.

“El dictamen ayer mismo lo sabíamos, tuve una fractura de tibia, peroné y, si no estoy mal, también de un ligamento. A tener fortaleza, a ser paciente y a mirar para adelante”, narró el deportista en Wn Sports.

☀☕ "Con mucho dolor, muy triste, son momentos que la verdad no se lo deseo a nadie, me tocó a mí y toca aceptarlo (…) Tuve una fractura de tibia, peroné y si no estoy mal un ligamento" Rafael Pérez, defensor de Junior.#PrimerToque pic.twitter.com/BYxTI5FGjB

— Win Sports (@WinSportsTV) February 22, 2024