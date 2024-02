Junior sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga BetPlay, luego de que cayó por 0-1 frente al Deportes Tolima en el estadio Metropolitano de Barranquilla con un insólito autogol del jugador Didier Moreno.

Este fue un compromiso muy llamativo, dado que tuvo muchas acciones de gol, emociones, faltas y hasta polémicas, ya que el arbitraje no vio algunas jugadas que pudieron ser tomadas como penalti.

Al final, Tolima fue el que consiguió la victoria y por eso amplió su ventaja en la tabla de posiciones, por lo que es líder en solitario del fútbol profesional colombiano con 16 unidades en apenas siete compromisos jugados.

Polémica con Marco Pérez

Uno de los jugadores de los que más se esperaba emoción era el delantero Marco Pérez, dado que enfrentaba a uno de sus anteriores equipos y, al no haber anotado ningún gol todavía, se estimaba que cumpliera con la famosa ‘ley del ex’.

Sin embargo, los defensas lo marcaron bien y por eso en los 28 minutos que estuvo en cancha no pudo marcar ninguna diferencia. No obstante, en un momento tuvo un cruce con Marlon Pérez, defensor del club ‘pijao’, quien lo pisó, el arbitro no se percató de la falta, ya que de lo contrario pudo haber sido penalti a favor del conjunto local, y al final se cruzaron unas palabras.

Ante esto, el delantero subió una publicación a sus redes sociales en la que mostró la foto y lo que le dijo su rival, con unas caras de sospecha en la historia.

Lo cierto es que Marco Pérez no ha podido desempeñar su mejor nivel en el equipo barranquillero, ya que es suplente de Carlos Bacca y las oportunidades con Arturo Reyes aún no han sido las mejores, por lo que sigue a la espera de marcar su primer gol vistiendo la camiseta del Junior.

Cuándo vuelve a jugar el Junior

Por lo pronto, Junior viajará a Bogotá para jugar contra Independiente Santa Fe este miércoles 21 de febrero a partir de las 7:45 de la noche, para después visitar a Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas el domingo 25 de febrero a las 8:30 de la noche.

