En diálogo con el creador de contenido ‘Dímelo King’, José Luis Chunga ventiló algunos secretos de camerino, en este caso, de Junior de Barranquilla, club en el que jugó entre 2010 y 2021.

El arquero se refirió a los futbolistas que ‘bajan caña’ dentro del campo de juego, una práctica común en el deporte, la cual muchos protagonistas la usan para desconcentrar a sus rivales.

“Hay unos que lo hacen muy pasionalmente y terminan pasándose de la raya. Otros que lo hacen por sacar al jugador del partido y fastidiarlo por el momento, pero son grandes personas”, dijo en primer lugar.

Sin embargo, Chunga fue más allá y le mencionó al ‘influencer’ que el ‘Carachito’ Domínguez y Jhonny Ramírez son los más cansones en el terreno de juego, teniendo en cuenta que fueron sus compañeros y también rivales.

“Cuando uno los tenía de rival uno decía: ‘Estos son unas pecuecas’. El ‘Caracho’ y Jhonny Ramírez. Esos manes en contra te bajaban

la caña y te inventaban cualquier chisme. [Decían] ‘Te están pegando cachos’ y qué va, mentira, se inventaban cualquier vaina”, dijo.

De hecho, Chunga detalló que estando en Junior, tanto Domínguez como Ramírez analizaban qué decirles a los jugadores del equipo rival para de esta manera sacar provecho en el partido.

“Esos manes son tremendas personas. Decían: ‘Vamos a jugar con tal equipo… Uy, a ese le tengo un chisme’. Deja que haya un tiro de esquina para que veas que le voy a decir enseguida. Pero ellos bajaban caña por joder”, señaló.

Teófilo Gutiérrez, un dolor de cabeza dentro del terreno de juego

En la conversación con ‘Dímelo King’, Chunga se refirió al caso de Teófilo Gutiérrez, a quien considera un gran jugador y amigo, pero también un dolor de cabeza si es rival.

“‘Teo’ es un loco. A ‘Teo’ se le cruzan los cables. El que le para bolas a ‘Teo’ se vuelve loco. Yo concentré muchos años con él y sé cómo lidiarlo, pero es un personaje, una gran persona y de corazón muy noble”, mencionó.

Y añadió: “Cuando pisaba la cancha era otro. Me acuerdo que cuando salí de Junior lo enfrenté varias veces y me decía ‘de acá [línea] para allá te conozco, de allá para acá, no. Ni me saluda’”.

