Independiente Medellín no ha tenido unos días fáciles últimamente, pues desde que perdió la final de la Liga BetPlay contra Junior, varias de sus figuras se han ido, no han hecho contrataciones tan importantes y por eso los aficionados no están del todo contentos.

De hecho, uno de los jugadores que salieron de la institución fue Andrés Mosquera Marmolejo, el guardameta que llevaba varios años en el equipo, pero al ver que fue relegado con la llegada de José Luis Chunga, decidió irse y ahora jugará para Independiente Santa Fe.

Ahora, este jugador le hará falta al cuerpo técnico del ‘poderoso’, dado que Chunga tiene un inconveniente físico y casi no estará en el primer semestre del fútbol profesional.

Quién será el arquero de Independiente Medellín

En los cuadrangulares semifinales del campeonato pasado, Chunga sufrió de una tendinitis y por eso no hizo parte de la final y, aunque parecía que ya se había recuperado, al parecer tuvo una recaída y ahora tendría que pasar por el quirófano, por lo que estaría fuera de las canchas, por lo menos, cuatro meses.

Ante esto, Medellín tuvo que activar un plan de emergencia para buscar a un nuevo arquero, teniendo en cuenta que la Liga BetPlay comienza el próximo fin de semana y por ahora no tiene a un guardameta titular.

Según confirmó el periodista Julián Capera, el elegido para reemplazar a Chunga, al menos por el primer semestre del torneo, es Eder Chaux, quien en las últimas campañas hizo parte del Once Caldas y que ahora está buscando nuevos aires.

🚨 Tras la lesión de José Luis Chunga, Deportivo Independiente Medellin inició negociaciones con el portero Eder Chaux y Patriotas (equipo dueño de sus derechos económicos). pic.twitter.com/42ZQ4vrB48 — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 12, 2024

El periodista agregó que las directivas del equipo ya comenzaron con las negociaciones con Patriotas para adquirir los derechos del arquero y que se sume a los trabajos bajo las órdenes de Alfredo Arias lo más pronto posible.

Cuándo juega Medellín en la Liga BetPlay

El equipo antioqueño jugará su primer partido del año el próximo domingo 21 de enero contra Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá a partir de las 4:00 de la tarde.

