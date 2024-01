El uruguayo José Aja fue uno de los jugadores que salió de Independiente Santa Fe para el 2024. Ahora jugará con el DIM, donde volverá a ser dirigido por su compatriota, Alfredo Arias.

El zaguero central salió del ‘Cardenal’ por decisión propia de Pablo Peirano que con estadísticas argumentó su salida. Aja habló con el Alargue de Caracol Radio y allí confesó que Santa Fe no hizo nada por retenerlo, por lo que su llegada al DIM fue sencilla.

“Por parte de del club no hubo ningún esfuerzo por retenerme, tanto el presidente como el cuerpo técnico nuevo que llegó al equipo de Peirano, dijeron que no entraba en los planes para este año, entonces bueno fue una decisión de ellos y al ser agente libre y recibir el llamado de Medellín, estoy agradecido con ellos y por eso te digo que no fue difícil tomar la decisión de llegar a acá”, inició el defensor uruguayo.

Luego hizo un resumen de su paso por el ‘León’, que ganó amistoso y donde le quedó faltando el título. “Conclusiones varias, distintos semestres, el primero fue muy bueno de la mano de Alfredo, la verdad hicimos un campeonato bárbaro, después sufrí una lesión importante en mi rostro en la primera fecha de cuadrangulares y me terminé perdiendo la etapa más linda de este torneo y después empezar el año con un cuerpo técnico completamente diferente con muchos jugadores que se fueron y otros que llegaron, es difícil también este consolidar un equipo así y fue un semestre que no nos fue bien y también derivó en la salida del cuerpo técnico. Llegó otro cuerpo técnico a mitad de año y armar otra vez un plantel completamente diferente porque se fueron también piezas importantes, seis, siete jugadores y nuevamente llegaron otros casi 10 jugadores y así la verdad que es difícil conformar un equipo que acaba semestre, que se vayan unos y que lleguen otros se hace difícil. Haber podido conformar un equipo por más de un semestre”.

Concluyó hablando sobre su rendimiento individual: “Creo que en lo personal sí tuve buenas y malas y obviamente que me hubiese gustado ganar un título con Santa Fe, siempre fue mi objetivo y al no lograrlo me quedó esa espina, pero bueno el fútbol sigue y ahora vine acá con las energías renovadas, es un orgullo y una responsabilidad muy grande que se hayan fijado en mí y bueno yo estoy comprometido 100% ahora acá en Medellín y ahora tratar de lograr los objetivos que nos propongamos”.

“Me hubiese gustado ganar un título con Santa Fe, siempre fue mi objetivo. Al no lograrlo me quedó esa espina, pero el fútbol sigue”: José Aja🇺🇾 en el @AlargueCaracol pic.twitter.com/dl0Ld43qJr — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) January 11, 2024

Pulzo complementa

Andrés Mosquera Marmolejo se convierte en el nuevo arquero de Santa Fe para la temporada 2024, ocupando el lugar del portero paraguayo Antony Silva. A pesar de una lesión que lo mantuvo fuera de juego gran parte del semestre, Marmolejo se destacó en la final que el DIM perdió ante el Junior desde los lanzamientos del punto penal.

En una entrevista para el canal oficial del club, el arquero expresó su felicidad por unirse al primer campeón y reveló que, aunque tenía otras ofertas, Santa Fe siempre fue su prioridad en el mercado de fichajes. Marmolejo destacó su deseo de aportar al equipo y alcanzar los objetivos trazados para el próximo semestre.

Respecto a su estilo de juego, el nuevo guardameta se describió como un arquero especializado en cortar centros, liderazgo y vigilancia constante. Además, compartió su experiencia en sus inicios con Bogotá FC, donde estuvo alrededor de cuatro años.

En relación con el cuerpo técnico, Marmolejo destacó la presencia de Robinson Zapata como entrenador de porteros, a quien admiraba desde su infancia. A pesar de no haberse unido a Santa Fe en oportunidades anteriores, ahora está entusiasmado por aprender de la experiencia de Zapata y contribuir al equipo.

