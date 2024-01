Andrés Mosquera Marmolejo es el indicado a adueñarse de la portería del ‘Cardenal’ para 2024, en reemplazo del paraguayo Antony Silva.

Marmolejo dejó al DIM para llegar a Santa Fe. Es un portero que se perdió gran parte del semestre por una larga lesión, pero justo apareció en la final que Medellín perdió ante el Junior desde los lanzamientos del punto penal.

El nuevo guardameta de Santa Fe habló en el canal oficial del club y allí mostró la felicidad de llegar al primer campeón. Además confesó que tenía otras ofertas, pero Santa Fe siempre su prioridad en el mercado.

Andrés Mosquera Marmolejo sobre su llegada a Santa Fe

Su llegada: “Feliz de estar acá, soy un jugador que llega a aportar y a ponerse a punto para hacer un gran semestre y conseguir el objetivo que nos hemos trazado”

Cómo se cerró la negociación: “Desde que se escuchó mi nombre la gente feliz de que hiciera parte del primer campeón. No lo dudé en venir acá, ojalá todos nos salga de maravilla. Cuando el presidente me llama y me dice que estuviera acá en el equipo tenía otras ofertas, hablé con la gente de Medellín y ellos sabían que había la posibilidad de tomar otro aire, me abrieron las puertas y les dije que quería estar en Santa Fe y todo se dio rápido”.

Características principales: “Soy un arquero de cortar centros, de liderar, de estar siempre atento y acá estamos para aprender y aportar. Mis inicios fueron en Bogotá FC, donde estuve alrededor de cuatro años”.

Robinson Zapata será el entrenador de porteros: ‘Rufay’ es una persona que sigo hace mucho tiempo, cuando niño uno se inspiraba mucho en su forma de tapar, su seriedad, su estilo. Hablábamos mucho cuando él jugaba, tuve la oportunidad e de llegar a Santa Fe y no se dio, pero desde ahí no hemos perdido contacto y ahora que se dio fue una de las primeras personas que me llamó y feliz de estar con él; aprenderé mucho de su experiencia”.

Por otro lado, el cuadro rojo de la capital espera concretar a un nuevo delantero en las próximas horas para que acompañe al experimentado Hugo Rodallega de cara a la temporada 2024.

Aunque en las últimas semanas sonó el nombre de Frank Castañeda, lo cierto es que hoy el más cerca de convertirse en ‘León’ es Agustín Rodríguez; el delantero uruguayo, de 25 años, sería del gusto del técnico Pablo Peirano.

Como señaló Familia Cardenal, el goleador ya estaría en camino hacia nuestro país para ultimar los detalles de su vinculación y poder entrenar con el ‘Primer campeón’.

