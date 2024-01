Los últimos años de Independiente Santa Fe no han sido sencillos, pues desde la final que perdió con América de Cali en 2020 dejó de ser protagonista, ya no llegan grandes nombres y los títulos se ven muy lejanos.

En 2023, por ejemplo, el equipo bogotano no clasificó en ninguno de los dos semestres a los cuadrangulares semifinales y por eso mismo la afición casi no acompañó en las graderías del estadio El Campín.

Por otro lado, su rival de campo sí ha tenido años más importantes, pues su juego es vistoso, gana títulos como el de Copa Colombia y de Liga BetPlay, y logran clasificaciones a los torneos internacionales, hecho que no tiene muy felices a los aficionados ‘cardenales’.

De hecho, esa diferencia en los últimos años ha hecho que hasta los jugadores más importantes que pasaron por Santa Fe hablen bien de Millonarios, al punto de que ahora hasta lo elogia por el proceso que lleva de la mano de Alberto Gamero.

Uno de los ejemplos es Adolfo Valencia, quien además de hablar de la muerte de Franz Beckenbauer, tuvo tiempo para referirse a la actualidad de los equipos bogotanos y sus declaraciones no fueron muy bien recibidas por parte de la hinchada ‘cardenal’.

En diálogo con Caracol Radio, ‘El tren’ aseguró: “Mientras haya un buen ambiente en un equipo, nadie lo para. Vea por ejemplo a Millonarios. Yo quiero mucho a Santa Fe, es el club de mis amores, me lo dio todo, pero siempre admiré a Millonarios. Yo me deleito viéndolo jugar, hace las cosas bien. Hace poco hablé con el doctor Méndez y le dije que había que contratar muchachos jóvenes, de 23 o 24 años, pero acá me dicen que ya son viejos y que por eso no”.