Independiente Santa Fe está buscando todos los métodos para acercar la hinchada con el equipo en este 2024 y parte de la pretemporada la pondrán ver a través de TV. Además de los fichajes y salidas que ha confirmado hasta el momento el cuadro ‘Cardenal’, se conoció que los tres partidos de pretemporada serán transmitidos por televisión, lo que emociona al hincha.

Y es que Santa Fe para el 2024 ha confirmado buenos fichajes como Daniel Torres, Juan Pablo Zuluaga y Andrés Mosquera Marmolejo, además que el de Frank Castañeda.

(Vea también: El nuevo delantero que tendría Santa Fe ya viaja a Colombia; no es Frank Castañeda)

Del mismo modo, jugadores criticados por la hinchada como Kevin Londoño, Yeison Moreno y Antony Silva dijeron adiós de la institución.

Las buenas noticias para el hincha de Santa Fe siguen y este martes se confirmó que los juegos de pretemporada serán transmitidos por Star Plus (Espn), los cuáles ya tienen rival, fecha y hora definida.

El cuadro ‘Cardenal enfrentará a Fortaleza CEIF, Patriotas de Boyacá y a Monagas de Venezuela. Estos juegos se llevarán a cabo el 10, 13 y 16 de enero, respectivamente. Todos comenzarán a las 2:45 p.m. y serán emitidos por el canal en mención.

🦁 #SantaFe jugará algunos partidos amistosos que hace parte de la pretemporada 2024.

📌10/01 – Santa Fe vs Fortaleza CEIF

📌13/01 Santa Fe vs Patriotas

📌16/01 Santa Fe vs Monagas 🇻🇪

Todos van por Star Plus a las 2:45 p.m. pic.twitter.com/jVmOdF0xFS

— Familia Cardenal (@CardenalFamilia) January 9, 2024