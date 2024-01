Hasta el momento, Independiente Santa Fe es uno de los equipos que más movimientos hizo vara el 2024. Confirmó casi 20 salidas y hasta el momento ha confirmado la llegada de 11 futbolistas.

Este miércoles, los hinchas pudieron ver los primeros minutos de varios de esos fichajes que vencieron 1-0 a Fortaleza en el duelo amistoso de pretemporada. El único gol del encuentro lo marcó Hugo Rodallega.

En el mismo evento, el presidente Eduardo Méndez habló en medio de la transmisión y solo hizo referencia al tema de los fichajes, confirmando que el delantero uruguayo Agustín Rodríguez ya estaba bajo las órdenes del técnico y solo falta la oficialización del club.

Del mismo modo, confirmó que llegaría un fichaje más para un total de 12 jugadores. Si no se da, no hay inconveniente y así se cierra el mercado para el León, pero el dirigente confirmó que hay conversaciones avanzadas. No dijo en qué posición y mucho menos el nombre, lo cierto es que puede llegar otro jugador a Santa Fe.

“Está llegando Agustín Rodríguez y he estado conversando con otro jugador que esperamos se pueda concretar, para de ese modo cerrar el mercado. Ya le dije al entrenador que el presupuesto se acabó”, dije Méndez en vivo.

Eduardo Mendez en la transmisión de @StarPlusLA dejo que está charlando con un jugador y espera cerrarlo pronto. Con la llegada de ese jugador se cierra la ventana de contratación para el cuadro cardenal. pic.twitter.com/MBrVAV3tRN — Emilio (@EmilioArias05) January 10, 2024

