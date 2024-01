José Erik Correa es uno de los fichajes que llegó a Santa Fe para este 2024. Es delantero de 31 años de edad que llega desde el Royal Pari de Bolivia.

Ya lleva más de una sesión de entrenamientos y en las últimas horas habló para el canal oficial de Independiente Santa Fe, donde agradeció a los gestores de la negociación y mostró la felicidad de llegar a un grande del fútbol colombiano.

Las primeras palabras de Erik Ramírez como jugador de Santa Fe

Llegada a Santa Fe: “Muy feliz de pertenecer a esta institución tan grande como Santa Fe. Lo estoy disfrutando mucho, con mucha responsabilidad. Es un club donde debemos tomarnos todo en serio y venir a competir de manera sana”.

Llega en forma: “Estaba compitiendo en buen nivel, marcando goles y la verdad que hace poco terminé competencia y eso me ha ayudado a que me sienta bien en los trabajos que se hacen acá. Gracias a Dios estoy acá en Santa Fe y lo disfruto mucho. Estamos pensando ya en los objetivos que se vienen”.

Tenía otras opciones: “Había hablado con mi representante. Tenía opciones de ir a Perú, Asia, estaba tranquilo porque sabía que había terminado en buen nivel. Hace año y medio venia siendo goleador del Roya Pari, entonces estaba tranquilo”.

Cumplió un sueño: “Cuando me hablan de Santa Fe lo primero que dije es que no había ninguna duda que se tenía que hacer las cosas. Fue rápido y lindo todo. Me emocioné mucho. Esperaba un regreso así, siempre tuve el sueño de jugar en un club grande de Colombia y bendito Dios es Santa Fe. Espero ser del gusto de la hinchada”.

Característica como jugador: “Soy un buen pivot. Le doy desahogo a mi equipo cuando me necesitan. Defino bien dentro del área, tengo buen cabeceo, la verdad tengo buen control de pelota. Me enfoco mucho en tener ese control de pelota y posicionarme bien dentro del área”.

Competencia sana en la delantera: “Me siento feliz de tener un compañero como Hugo (Rodallega), me sentí orgulloso, de aprenderle a alguien como él en este club y es importante. Ojalá todos le aprendamos a él. Espero que nos vaya bien a todos. Es también uno hacer su trabajo y poner en dudas al técnico si juega el uno o el otro, o si jugamos los dos”.

Otro de los jugadores nuevos del cuadro ‘Cardenal’ que también hablaron, recientemente, fuerno Daniel Torres y Andrés Mosquera Marmolejo, ambos jugadores provenientes de Independiente Medellín.

Torres, quien también es ídolo del ‘León’, reveló algunos detalles de cómo se dio su salida del cuadro paisa y qué lo convenció para regresar a Santa Fe y cómo jugará el equipo en la nueva temporada de 2024.

“Santa Fe representa esa garra, intensidad y el profe se enfoca demasiado en ello. La intensidad según el lugar donde nos posicionemos, pero poder tener también el balón. Esperamos que lo que estamos practicando se vea en los partidos y representado con puntos”, indicó Daniel.

