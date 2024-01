Daniel Torres habló con el Vbar de Caracol Radio sobre cómo fue su llegada a Independiente Santa Fe, equipo del que se declara hincha y con el que ha vivido bastantes alegrías.

Tras ser una de las figuras del DIM, el volante confesó que su salida del ‘Poderoso’ se dio por un tema contractual; los de Medellín solo le ofrecieron un contrato por un año que se convertirían en solo seis meses. En cambio, con Santa Fe firmó por dos años.

Daniel Torres confesó que no fue difícil firmar con Santa Fe: ” Yo creo que no necesitaba mucho para motivarme para llegar a Santa Fe. Lo vivido, lo que representa para mi vida y la transformación que hubo en mí y ahí la oportunidad que me da Méndez de poder tener un contrato de dos años hace la diferencia y llegamos a un acuerdo”.

El ‘Cabezón’, como es conocido, confesó que hay ilusión de título: “Yo creo que la sensación pasa por ser muy buena por el trabajo que se está realizando. Representa también lo que me compartía de querer cambiar la situación, cambiar la forma de trabajar y hoy en día decir que el triunfo estará por la forma en cómo se trabaja. Hasta el momento el grupo es muy bueno y creo que la sensación pasa por cosas que se hacen muy bien y que esperemos una cosecha. Me tiene contento y tranquilo.

Sobre los fracasos recientes, Torres manifestó que “soy consciente de ello, todos somos conscientes de la necesidad de buenos resultados, pero creo que viví un tiempo bonito donde cortamos una sequía de 37 años y en ese momento si había una gran necesidad. Hoy en día no es mucho tiempo, lo que pasa es que Santa Fe se acostumbró a estar en los ocho y eso es algo bueno que habla de la grandeza del club”.

Daniel Torres será uno de los fijos en el mediocampo y contó lo que tendrá el equipo en este 2024: “Santa Fe representa esa garra, intensidad y el profe se enfoca demasiado en ello. La intensidad según el lugar donde nos posicionemos, pero poder tener también el balón. Esperamos que lo que estamos practicando se vea en los partidos y representado con puntos”.

Finalizó hablando sobre los abonados: “Es un tema cultural, pero renovar la fe hace parte también de la afición nos pueda acompañar y juntos podamos conseguir esos resultados que estamos buscando y esperando.

Otro de los que recientemente habló fue el nuevo portero, también proveniente de Independiente Medellín, Andrés Mosquera Marmolejo, que dejó ver sus expectativas y destapó algunos detalles de cómo se dio su llegada al cuadro ‘León’.

“Feliz de estar acá, soy un jugador que llega a aportar y a ponerse a punto para hacer un gran semestre y conseguir el objetivo que nos hemos trazado”, señaló ‘Marmo’.

Sobre cómo se dio su fichaje, Andrés confesó que antes de dar el sí a Santa Fe tenía varias ofertas sobre la mesa; sin embargo, tenía claro que quería jugar en el rojo de la capital.

“Desde que se escuchó mi nombre la gente feliz de que hiciera parte del primer campeón. No lo dudé en venir acá, ojalá todos nos salga de maravilla. Cuando el presidente me llama y me dice que estuviera acá en el equipo tenía otras ofertas, hablé con la gente de Medellín y ellos sabían que había la posibilidad de tomar otro aire, me abrieron las puertas y les dije que quería estar en Santa Fe y todo se dio rápido”, puntualizó el golero.

