Baldomero Perlaza no seguirá su carrera profesional en Colón de Santa Fe y ya hay dos elencos en la Liga BetPlay que se la jugarán por sus servicios.

Era más que obvio que Baldomero Perlaza no seguiría jugando en Argentina. Colón de Santa Fe, equipo en el que descendió, no quedó satisfecho con su nivel y por medio de sus redes sociales se despidió de él. Durante su estadía disputó 50 partidos.

(Vea también: “Quiere venir”: Tulio Gómez piensa tirar la casa por la ventana para traer a Arturo Vidal)

“El Club Colón agradece a Baldomero Perlaza y a Emmanuel Mas por haber sido parte de la familia Sabalera. Durante la jornada de hoy, se llegó a un acuerdo para finalizar el vínculo que tenían con la institución. Les deseamos lo mejor que viene”, informó el elenco.

El Club Colón agradece a Baldomero Perlaza y a Emmanuel Mas por haber sido parte de la familia Sabalera. Durante la jornada de hoy, se llegó a un acuerdo para finalizar el vínculo que tenían con la institución.

Les deseamos lo mejor en lo que viene. pic.twitter.com/AsDJzKr8rP — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) January 5, 2024

Ahora, a sus 31 años de edad, Perlaza tiene la posibilidad de jugar en su país natal. Y hasta la fecha, han sido dos los equipos que se han pronunciado a su entorno preguntando por su disposición, y estos han sido, América de Cali (que ya lleva ocho fichajes) e Independiente Santa Fe.

Recordemos que, Baldomero Perlaza tiene experiencia en el FPC, ya que hizo parte de Cortuluá, Atlético Huila, Cúcuta Deportivo, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. En los dos últimos en mencionar, fue donde más se hizo pretender.

(Lea también: Santa Fe empezó 2024 con pie derecho: Rodallega ya aportó su cuota goleadora en amistoso)

En los próximos días se conocerá el futuro de este jugador, el cual, sería una ficha importante para el funcionamiento táctico de La Mechita y Los Diablos Rojos.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

Pulzo complementa

Sin embargo, estos no son los únicos clubes interesados en el volante. Independiente Medellín ha conversado con el jugador y, según el periodista Juan Pablo Rúa Jiménez estuvieron en contacto hace semanas. Alfredo Arias, técnico del DIM, expresó sus ganas de alcanzar esta incorporación: “Alguna vez estuvimos pensando en él, si es que podía venir, porque en su equipo en Argentina no lo estaba haciendo del todo bien. Pero bueno, si viene bárbaro, si no viene, los que están son los mejores”, mencionó en Win Noticias.

🎥 Alfredo Arias, técnico de Medellín, habló de la posible incorporación de Baldomero Perlaza, de otros fichajes y de la actualidad de DIM en el 2024. pic.twitter.com/idht43l9xS — Win Noticias (@NoticiasWin) January 10, 2024

Por su parte, Cesar Camargo, presidente del Deportes Tolima, aseguró que hubo contactos con el jugador, pero su salario es muy alto para lo que puede pagar el equipo, por lo que lo descartó inmediatamente.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.