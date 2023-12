Joaquín Varela fue uno de los mejores jugadores de la liga colombiana en 2023, pues su nivel ayudó de gran manera al equipo de Alfredo Arias a que superara el grupo de la muerte en los cuadrangulares semifinales y así llegar a la final del segundo semestre.

Sin embargo, como el equipo de Antioquia perdió el partido decisivo frente al Junior de Barranquilla, los directivos tomaron la decisión de no hacer uso de la opción de compra y por eso tiene que volver a Instituto de Argentina, club dueño de sus derechos.

Ante esto, el jugador ha dicho que no quiere quedarse y por eso está buscando alternativas y uno de los clubes interesados es Atlético Nacional, rival de campo de Independiente Medellín.

Joaquín Varela puede llegar a Atlético Nacional

Ahora, más allá de que el jugador salió bien del equipo ‘poderoso’, ya que dio todo por esa camiseta e institución, Varela reveló que sí hubo acercamientos ya con el ‘verde de la montaña’, pero que por ahora las opciones aún son lejanas.

“Creo que la gente, por lo que le hacen llegar a uno en redes, entienden que no fue una decisión mía dejar el DIM, sino de las directivas del club. Me brindé al máximo y no se nos dio el objetivo, creo que eso deja una buena relación con el club”, dijo Varela, sobre su salida, en diálogo con el ‘Vbar’ de Caracol Radio.

Y sobre si está molesto porque Medellín no adquirió sus derechos, agregó: “Entiendo que así es el futbol. Los resultados marcan un poco cómo avanza todo. La final perdida significó pérdida en lo económico y lo entiendo por ese lado, están con otros gastos y estoy tranquilo porque hice las cosas bien y algo llegará seguro”.

Finalmente, Joaquín Varela aseguró que aunque tiene ofertas del fútbol de Paraguay y Brasil, Colombia sería prioridad en caso de que llegue una gran oferta, ya que en el país se sintió bien y siente que es un fútbol en el que puede desarrollar su máximo potencial.

Por lo pronto, el futbolista de 25 años de edad debe presentarse a la pretemporada con Instituto en los primeros días de enero mientras resuelve su futuro de cara a 2024.

