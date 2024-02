Por: EL RINCÓN DEL VINOTINTO

El Rincón del Vinotinto es el principal medio de información deportiva de la 'Tierra Firme'. Con una trayectoria de 14 años, ha estado siempre al lado del tricampeón del fútbol profesional colombiano: Deportes Tolima, de sus gestas, pero también sus frustraciones. Visitar sitio

Con novedades en su nómina, el líder de la Liga BetPlay 1 2024, Deportes Tolima, confirmó sus 18 convocados con miras al juego del jueves 22 de febrero (4:00 p. m.) frente al Atlético Bucaramanga, como local, por la octava fecha del ‘todos contra todos’. Los ‘musicales’, con lo que tienen en su nómina, ante los casos de lesión registrados en los últimos días, buscarán tres puntos más para consolidarse en la tabla.

La ausencia del delantero argentino Lucas González, por una fisura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, hizo que las esperanzas de gol recaigan en el atacante Brayan Gil: que marcó tres tantos en las siete anteriores presencias, y que buscará seguir cumpliendo con las expectativas luego de que se registrara esta dura baja para la ‘tribu’, que se quedó sin recambio de cara a la etapa crucial del certamen.

(Vea también: Santa Fe goleó a Junior y lo alcanzó en la Liga BetPlay; así está la tabla de posiciones)

En redes sociales, se generaron críticas al orientador, que determinó no elegir a un ariete del equipo Sub-20 para acompañar a Gil en el listado. No obstante, esta no fue la única situación que dejó este listado, de cara a un cotejo considerado bisagra para los intereses del cuadro de la ‘Tierra Firme’, que ya tiene asegurada, por lo menos, la mitad del potencial tiquete a los cuadrangulares semifinales.

Novedades del Deportes Tolima

Llamó la atención la reaparición del lateral izquierdo Jeison Angulo, que no era escogido desde el 6 de febrero de 2023, en la derrota (4-2) frente a Rionegro Águilas, y que en la anterior jornada solo actuó en dos cotejos, con 113′ en su haber. Lo anterior, debido a una lesión en una de sus rodillas, que lo marginó durante gran parte del año, pues tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para su recuperación.

A su vez, no fueron tenidos en cuenta los volantes Fabián Mosquera y el venezolano Eduardo Sosa, por determinación técnica, y entraron en el primer equipo Carlos Esparragoza y Facundo Boné: elementos que vienen siendo alternativa para el orientador, que ha empezado a emplear lo que se conoce como rotación, con el fin de que todos los participantes de la plantilla tengan la oportunidad de mostrarse.

(Lea también: Desalentadora noticia para Junior: Rafael Pérez confirmó fracturas y lesión que sufrió)

Con 16 unidades, de 21 jugadas, que lo ponen en lo más alto de la clasificación, el anfitrión recibirá en su reducto al cuarto del tablero, con 12 puntos: que de la mano del venezolano Rafael Dudamel —un hombre que es considerado como verdugo de ‘Vinotinto’, pues le ganó el título de 2021-2 con Deportivo Cali, que ahora tiene millonaria deuda— protagoniza una sobresaliente campaña en el rentado criollo, con el objetivo de pelear arriba.

Convocados del Deportes Tolima para recibir al Atlético Bucaramanga

Arqueros: Neto Volpi y Juan Camilo Chaverra.

Neto Volpi y Juan Camilo Chaverra. Defensas: Yhormar Hurtado, Jeison Angulo, Léider Riascos, Junior Hernández, Ánderson Angulo, Marlon Torres y Julián Quiñones.

Yhormar Hurtado, Jeison Angulo, Léider Riascos, Junior Hernández, Ánderson Angulo, Marlon Torres y Julián Quiñones. Volantes: Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira, Cristian Trujillo, Carlos Esparragoza, Yeison Guzmán, Kevin Pérez, Álex Castro y Facundo Boné.

Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira, Cristian Trujillo, Carlos Esparragoza, Yeison Guzmán, Kevin Pérez, Álex Castro y Facundo Boné. Delantero: Brayan Gil.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.