Para nadie es un secreto que Atlético Nacional está pasando por una de las peores crisis de los últimos 20 años y Alexis Henríquez no tuvo problema en señalar a la directiva como la culpable. El arranque de este 2024 ha sido penoso para los hinchas verdes, pues en ocho partidos disputados apenas se han ganado dos. Además, las derrotas contra América y Millonarios, dos rivales históricos, no caen nunca bien en la afición.

Con las decisiones dirigenciales que se vienen tomando desde hace ya varios años, es más que evidente que la mentalidad ambiciosa del club ya no está. Antes al cuadro paisa llegaban los mejores jugadores de Colombia y se encaminaban proyectos exitosos donde los canteranos también tenían cabida.

Una muestra de eso fue la venta de grandes jugadores como Marlos Moreno, Dávinson Sánchez (quien llegó a Galatasaray el año pasado), Carlos Cuesta, Stefan Medina, Sebastián Pérez, Orlando Berrío y muchos más. La mayoría de ellos hicieron parte del equipo campeón de Copa Libertadores y significaron ventas de millones de dólares.

Actualmente, es más que evidente que la prioridad es solo mostrar a los jóvenes para venderlos al exterior. Ya no hay ambición por títulos ni por ser protagonistas en el plano internacional. Alexis Henríquez, quien le dio duro a Millonarios, es consciente de esta situación y en medio de una entrevista aprovechó para exponer a la directiva del ‘Rey de Copas’.

“No sé qué está pasando adentro la verdad. Si ya ganaron de una manera, ¿por qué cambian? Yo quiero que me lo expliquen. Yo me reúno con jugadores de la generación de nosotros y no entendemos. Si a un jugador joven vos lo rodeas bien y gana, no te va a valer cinco millones de dólares, sino diez como Marlos. Le entra más plata al club, no entiendo la verdad que está pasando en Nacional”, aseguró el capitán libertador.