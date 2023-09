Unos de los grandes ídolos del arco ‘Verdolaga’ opinó acerca del mal momento que vive Atlético Nacional en lo deportivo y en las internas del club, donde cada vez se va agudizando más la situación.

(Lea también: Cataño sacó pecho por Millonarios y dejó en ridículo a hincha de Nacional que se la montó)

Nacional se encuentra en la parte alta de la tabla, pero no ha podido ganar en los encuentros más relevantes que ha disputado en la presente Liga BetPlay Dimayor 2023-2.

Muchos de los ídolos y referentes que han hecho parte de la historia del club, se han dejado ver en las diferentes redes sociales opinando acerca del mal momento que vive el club.

Es cierto que los grandes responsables de que el club haya perdido respeto y prestigio son los actuales dirigentes, que se encuentran encabezados por Benjamín Romero y Mauricio Navarro.

Esta vez, el turno fue para el exarquero de Atlético Nacional, Gastón Pezzuti, que cargó en contra de los dirigentes antes mencionados en el programa ‘F10 Colombia’ de ESPN y expreso que:

“Si vos tenés un equipo que da espectáculo. Si vos invertís en un equipo para que juegue mejor, seguramente tus jugadores se van a potenciar y los vas a vender más costosos. Está visto cómo se vendió a Borja en su momento o cómo se vendió a Dávinson. Hay infinidad de ejemplos“.

Acto seguido, Pezzuti añade que Nacional no tienen un proyecto deportivo, que es más un proyecto económico, “esto no es un proyecto deportivo, es un proyecto económico para tener réditos personales. Después, que quieran vender otra situación, no me hago cargo“.

(Vea también: Atlético Nacional no ha podido con los grandes en Liga Betplay; malos números de visitante)

El tema sigue cada día peor, la hinchada como tal ya no acompaña al estadio, salvo los niños y padres de familia que les regalan las boletas para acudir a los partidos, y jugadores como Gio Moreno, Chicho Serna, Macnelly Torres, Alejandro ‘Lobo’ Guerra y entre otros han criticado las maneras de los directivos al darle los respectivos manejos al club club.

¿Quién más de los jugadores que han hecho parte de la historia gloriosa de Atlético Nacional se les sumará y criticarán a los altos mandos del club?

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.