Una frase que está haciendo carrera entre los hinchas verdes en la actualidad es que Atlético Nacional es “grande ante los chicos y chico ante los grandes”.

William Amaral: “El miércoles ya tenemos otro partido, tenemos que recuperar a los jugadores de esta derrota que es muy dolorosa”. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 24, 2023

Esa situación tiene que ver con su flojo rendimiento como visitante en la actual Liga Betplay que no supera el 25 %. Además, porque quienes lo han derrotado son los llamados rivales grandes y con proceso. Perdió ante Millonarios, Águilas, DIM y América, mientras que empató frente a Caldas, Cali y Junior y únicamente pudo vencer fuera de su estadio al Huila. No hubo supuesta pelea de Dorlan Pabón y el técnico de Nacional: versión es inventada.

Por eso, pese a que su rendimiento general no es malo: 57,1% y a que se encuentra entre los primeros de la tabla de posiciones, los hinchas todavía no le toman confianza al proceso de Amaral que no alcanza regularidad sino que se mueve entre altibajos.

Además, América no le hacía 4 goles a Nacional desde el 7 de septiembre de 2004 cuando le ganó por la misma diferencia del encuentro de este sábado (4-1). Tuvieron que pasar 36 partidos entre ambos para que los diablos rojos le volvieran a anotar esa cantidad de goles al club antioqueño.

Como si fuera poco, el técnico verdolaga tuvo gran responsabilidad en el resultado, primero porque no mantuvo el equipo que tan buenos resultados le había dado ante Santa Fe, e hizo varios cambios en la nómina inicialista.

Tampoco convocó a más laterales de los que puso en cancha para el duelo frente al club escarlata, error que se notó más tras la lesión de Andrés Román, lo que lo obligó a improvisar a Juan José Arias en esa posición. Así mismo, sacó a Dorlan Pabón y a Jéfferson Duque en el momento en que el verde atacaba para descontar y cuando mejor jugaban ellos dos.

En otras épocas un resultado de esa magnitud era “saca técnicos” y más que no le ha podido ganar a sus más acérrimos rivales en esta liga. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al encuentro, Amaral defendió su proceso e incluso criticó a un periodista que le preguntó si había considerado renunciar.

“Hay que decirle a este que tenemos que ser serios, tener más calidad. El equipo en este momento está arriba en la tabla, unas horas antes del partido éramos líderes y en los últimos 3 partidos de 9 puntos hicimos 7, cómo se le ocurre hacerme una pregunta de estas, deberíamos ser más serios y responsables. Estamos hablando de un proyecto serio en el que los jugadores tienen todo para sacarlo adelante, hay un compromiso tremendo y este tipo de preguntas no ayudan, eso se llama desinformar y la responsabilidad es informar”.

Sin embargo, en los procesos serios de Nacional nunca pasó que un mismo torneo no pudiera vencer a otros grandes como Millonarios, DIM, América, Caldas, Cali y Junior, situación que ocurre por primera vez. Además, son esos equipos los que posiblemente vuelva a enfrentar en los cuadrangulares finales lo que genera aún mayor preocupación.

Este miércoles, desde las 8:30 p.m. el proyecto de Amaral tendrá otro escollo complicado contra el que ya perdió también, Águilas Doradas. El verde enfrentará a los del Oriente por la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay y deberá dejar atrás su mala racha como visitante si aspira lograr un resultado positivo.

