En medio de su cumpleaños número 60 el pasado 30 de octubre, Diego Armando Maradona atendió en exclusiva al diario Clarín, primer medio de comunicación que confirmó su deceso este miércoles.

Aunque en aquella oportunidad ya mostraba algunos quebrantos de salud, el campeón del mundo en México 1986 habló de varios temas con el impreso, principalmente sobre el fútbol argentino y su vida personal.

“Fui y soy muy feliz. El fútbol me dio todo lo que tengo, más de lo que hubiese imaginado. Si no hubiese tenido esa adicción habría podido jugar mucho más. Lo que más lamento es no tener a mis viejos”, afirmó inicialmente.

Maradona, de igual manera, manifestó en el rotativo todo su agradecimiento con los fanáticos debido a que siempre lo apoyaron, incluso, en los momentos más complicados de su carrera profesional.

“Yo a la gente le voy a estar eternamente agradecido. Todos los días me sorprenden, lo que viví en esta vuelta al fútbol argentino no me lo voy a olvidar jamás. A veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo”, agregó.