El mundo del fútbol sigue llorando la muerte de Diego Armando Maradona y varios futbolistas y exfutbolistas publicaron sentidos mensajes en sus redes sociales para despedir al ‘pelusa’.

Entre ellos destacan algunos colombianos como Falcao, el ‘Pibe’ Valderrama y René Higuita, además de Fabián Vargas, quien lloró desconsoladamente en vivo recordándolo.

Falcao dijo que Maradona fue su ídolo desde niño y contó que el argentino siempre lo trató de la mejor manera, como si lo conociera de toda la vida.

René Higuita, amigo personal de Maradona, expresó que mientras escribía el mensaje tenía un nudo en la garganta.

“Al que fue mi ídolo y amigo, los locos y diferentes a veces somos incomprendidos… pero guardamos grandes virtudes en el corazón. Buen viaje al más grande de la historia”, escribió el exarquero de la Selección Colombia.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

