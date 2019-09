D’Amico fue anunciada por la Fifa como la anfitriona que tendrá la entrega de premios a lo mejor del fútbol mundial que se llevará el 23 de septiembre de 2019 en el Teatro de La Scala de Milán, Italia.

Junto a ella estará el exjugador holandés y actual comentarista Ruud Gullit, agregó la información.

Ambos son reconocidos en los medios italianos; sin embargo, D’Amico cobró relevancia cuando empezó a sostener una relación amorosa con Gianluigi Buffon mientras este estaba en matrimonio con la modelo checa Alena Seredova.

El escándalo de infidelidad de Buffon llegó a la prensa y su unión marital se acabó, por lo que decidió quedarse con D’Amico, con quien ya tiene un hijo, relató el diario As.

En imágenes, Ilaria D’Amico, la presentadora que observará el mundo:

In bikini fa impazzire! Incantevole Ilaria D’amico in vacanza da sola https://t.co/wIyqn2SBSM ’amico-vacanza-sola–09-18/ pic.twitter.com/Sfbr4LEkFN

Gianluigi Buffon leaves little to imagination in tiny budgie smugglers as fiance Ilaria sizzles on Mauritius mid … – The Sun https://t.co/paEDEhkIxT pic.twitter.com/An2ICRTNVT

— Juventus News Update (@infoJUVE) January 25, 2018