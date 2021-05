El encuentro entre Millonarios FC y América de Cali, por los cuartos de final de la Liga Betplay está pactado para este sábado a las 6:00 p.m., sin embargo, existe la posibilidad de que las autoridades de Ibagué decidan aplazarlo.

Este primer de mayo, en la capital del Tolima, como en muchas otras ciudades del país, las personas están en las tradicionales marchas del primero de mayo, Día internacional del trabajo, que se sumaron al cuarto día de manifestaciones en el marco del paro nacional.

Ante la situación que se ha visto en Cali, Bogotá, Medellín, entre otras capitales, donde las marchas terminaron en enfrentamientos con el Esmad, las autoridades de Ibagué han señalado que el juego entre azules y rojo depende del comportamiento de los ciudadanos que están en las calles, que hasta el momento es muy bueno.

Desde Millonarios le confirmaron a Pulzo que el juego se hará solo si las marchas no se salen de control, dependiendo del análisis que hagan desde la Alcaldía y el Inder de Ibagué.

Los jugadores del ‘embajador’ y de América que fueron convocados para los cuartos de final ya están en la ‘capital musical’ de Colombia desde la noche del viernes y al tanto de la situación, pues para que el partido comience a las 6:00 p.m., ellos deberían trasladarse al escenario cerca de una hora y media antes.

Sin embargo, para la jornada de este fin de semana ya se confirmó que Cali vs. Tolima es el primer juego aplazado por los enfrentamientos entre ciudadanos del Esmad, pues la capital vallecaucana ha vivido tres días de constantes protestas.

Miles de personas se volcaron a las calles para manifestarse por diferentes razones y así expresar las inconformidades que los aquejan luego de un año de pandemia, entre otras situaciones.

En redes sociales se han compartido videos de estas manifestaciones que han paralizado parte de la capital del Tolima este primero de mayo.

Thousands in #Ibagué took to the streets against neoliberal policy in #Colombia and the Tributary Reform, which would impose new taxes on basic goods and services including utility bills. https://t.co/7wlXetTsZZ#ParoNacional28A #NoALaReformaTributaria #ColombiaResiste pic.twitter.com/FC22tVyZTP

— Protests.media (@ProtestsMedia) May 1, 2021