green

Pese a que no ha firmado con el América de Cali, pues aceptó estar “en un acercamiento” con Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, Juan Carlos Osorio expresó en declaraciones entregadas al diario El País lo que pretende con el plantel escarlata.

“América es un histórico, es un gran proyecto, un club que no ha ganado la Copa Libertadores, y sería sensacional ganarla con ellos”, destacó el estratega.

Y agregó que el factor económico no es impedimento para que su vinculación se pueda dar, pues avisó que busca libertad para ejecutar su trabajo.

“Soy un hombre de principios, no me mueve la plata… Lo que quiero es un club donde pueda jugar con mi idea. Me gusta atacar mínimo con 6 jugadores, a veces con 7”, explicó.

Finalmente, dejó claro que hay varios factores que ayudarían a que sea presentado como nuevo timonel de los ‘diablos rojos’, ya que reconoció que el “América tiene una buena nómina” y que su mujer es aficionada escarlata, lo que le parece “importante”, según manifestó.

Entre tanto, el elenco rojo será siendo dirigido de manera interina por Jersson González, cuyo principal reto es el partido de este primer de mayo en Ibagué frente a Millonarios en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay, serie que tuvo triunfo azul 1-2 en la contienda de ida.