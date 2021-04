green

Luego de la salida de Juan Cruz Real del América, Juan Carlos Osorio es uno de los candidatos que proponen los hinchas para llegar como nuevo técnico de los ‘escarlatas’. Aunque las conversaciones hasta ahora estarían iniciando, al entrenador no le es ajena esta opción de llegar por primera vez al equipo caleño.

En diálogo con el periodista Jaime Dinas, el estratega santarrosano confesó que tendría “2 o 3 días” para definir si llegará o no a este club, y que hasta ahora comienzan las conversaciones porque él había respetado que Juan Cruz Real estaba en el equipo.

No obstante, Osorio sí ha estudiado cómo está la situación del América, sobre todo en el tema de los futbolistas que podrían salir, pero su familia estaría influyendo para que él firme con el rojo de Cali.

“He estudiado detalladamente la plantilla y me preocupa quienes van a salir. Quiero contar con Luis Sánchez, Duván Vergara, Yesus Cabrera para tener un equipo con atacantes competitivos. Mi esposa, que es caleña, y su familia es hincha de América; incluso mi cuñado tiene tatuado el escudo del equipo y desean que dirija en Cali”, contó.

Tulio Gómez niega que Juan Carlos Osorio llegue al América pronto

El dueño de los escarlatas dio a conocer en la mañana de este jueves que sí le gustaría tener al santorrosano como entrenador de su equipo, pero que no es una decisión fácil de tomar, principalmente desde lo económico.

“Osorio es un técnico que no es barato. Él pide un equipo con muy buenos jugadores. Un entrenador de así no va a arriesgar su prestigio para venir a dirigir un equipo que no le dé los futbolistas suficientes, o los que él necesite”, dijo en Antena 2.

Sin embargo, Tulio Gómez reconoció que le gustaría tenerlo como máximo entrenador del equipo ‘escarlata’ “algún día”, añadiendo que debe ser desde que inicie la temporada, no para finalizar una.

“Si pensamos en Osorio, él no llegaría para este semestre. A él le gustaría llegar y empezar un torneo desde cero y armar su equipo. De pronto para el segundo semestre miraremos cómo hacemos para traerlo para contar con un equipo competitivo”, explicó.

Aunque reconoció que le gustaría contar con el ‘Mister’ en este 2021, Tulio afirmó que no será pronto, pero que sí hay “varios candidatos” y analizan si llega “un técnico provisional o dejamos a Jersson (González)”.