green

Este sábado, a las 6:00 p.m., Millonarios FC y América de Cali jugarán el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga BetPlay, encuentro que se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, ante la decisión de la Alcaldía de Bogotá de no prestar el estadio El Campín.

Aunque el azul gana la serie por 2-1, a este juego llega con importantes ausencias en la plantilla que habitualmente es titular. A las ya ausencias confirmadas de Émerson Rodríguez y Juan Pablo Vargas se le sumaría la de David Mackalister Silva.

El experimentado volante de bogotano, y de gran presentación en la ida, no estará como consecuencia de una lesión muscular que fue revelada por Alberto Gamero en rueda de prensa.

“Salió con una lesión muscular y estamos esperando para ver si alcanza a estar. Solo están Silva y Vargas en el departamento médico”, indicó el entrenador de Millonarios previo a este juego.

La buena noticia para el azul es que Juan Carlos Pereira ya está disponible y, de faltar Mackalister, él sería una de las posibilidades para darle más seguridad al medio campo con Klíver Moreno y Stiven Vega.

Posteriormente en diálogo con Caracol Radio, el mismo Gamero reconoció que Silva “no está porque presentó una molestia y no llega al partido del sábado. No nos vamos a decir mentiras ni a engañar a la gente”

Ausencias de Millonarios contra América

Mientras que los ‘escarlatas’ asumen este juego en medio de una revolución por la salida de Juan Cruz Real y la posibilidad de que llegue Juan Carlos Osorio, en el ‘embajador’ están molestos por las decisiones de Dimayor.

El mismo Gamero se refirió con mucha molestia a la sanción de esta entidad contra Émerson Rodríguez, quien no podrá jugar por dos fechas luego de pelearse con Aldaír Rodríguez, mientras que Yesus Cabrera, que lesionó a Juan Pablo Vargas por ocho semanas luego de pegarle un rodillazo, solo recibió una fecha de sanción.

Con este panorama, los ‘embajadores’ llegan a este partido de cuartos de final en el que deberán mantener la ventaja y así lograr la clasificación a la siguiente fase.